Пермь, , 18:18 — REGNUM В Пермском крае 31 декабря официально объявлено выходным днём. Такой указ подписал губернатор региона Дмитрий Махонин, сообщает его пресс-служба.

Согласно документу, руководителям организаций разных форм собственности и предпринимателям рекомендовано принять решения об отдыхе своих сотрудников 31 декабря с сохранением им среднего заработка. При этом работодатели должны учитывать режимы работы своих организаций с учётом того, чтобы не допускать ухудшения качества оказываемых услуг и выполняемых работ и необходимости бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и безопасности населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Прикамья не спешили объявлять 31 декабря выходным. Рекомендацию сделать это регионам дал президент России Владимир Путин.