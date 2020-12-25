Архангельск, , 18:14 — REGNUM В 2020 году национальный парк «Русская Арктика» не посетил ни один турист, однако это не помешало ему выйти на новый уровень развития. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Русской Арктики».

Ледниковые берега Земли Франца-Иосифа © Д. Банин rus-arc.ru

«Если вначале 2020-й год казался нам годом испытаний и вызовов, связанных с запретом на туризм на ООПТ в связи с пандемией вируса COVID-19, то впоследствии мы пришли к выводу, что год стал для организации временем перестройки и выхода на иной уровень ведения развития, — заявил директор Александр Кирилов, — Благодаря поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и партнёрских организаций на территории «Русской Арктики» удалось провести ряд исследовательских экспедиций, большая работа проведена в Южном кластере по созданию туристской инфраструктуры, на новый уровень вышла работа с населением в части экологического просвещения. Мы приняли вызов и учились работать в новых условиях. И у нас это неплохо получилось».

В уходящем году нацпарк посетили несколько исследовательских групп. Так, при поддержке компании Роснефть учёные провели забор проб грунта на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа для комплексного научного проекта «Чистая Арктика». В рамках второго этапа Проекта ученые провели аэровизуальные наблюдения изменений экологического состояния загрязненных участков и отобрали пробы грунта.

«Наши работы позволят оценить динамику загрязнения, изучение которого началось еще 8 лет назад», — комментирует ведущий научный эксперт нацпарка «Русская Арктика» руководитель проекта «Чистая Арктика», ведущий научный эксперт национального парка «Русская Арктика»Дмитрий Крюков, — «Регулярный ряд наблюдений позволит оценить характер изменений в грунтах и почвах и ответ на них арктических экосистем».

На Новой Земле и Земле Франца-Иосифа в 2020-м году прошли экспедиции по изучению краснокнижных белого медведя и атлантического моржа. Исследования проводили биологи Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН при поддержке компании ПАО «Роснефть» и Всемирного Фонда дикой природы.

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В рамках совместной программы Парка и WWF России «Изучение структуры и динамики численности берегового лежбища атлантических моржей на Больших Оранских островах» на острове Восточный и Большие Оранские острова был установлен модуль для работы ученых рядом с крупнейшим на ООПТ моржовым лежбищем.

Также на Больших Оранских островах нами были установили 15 фотоловушек по всему острову

Еще один итог года — на Новой Земле за летний полевой сезон был построен визит-центр, обустроена экологическая тропа и смотровые площадки, были установлены информационные таблички у памятников историко-культурного наследия на мысе Желания.

В 2020 году также была утверждена комплексная программа развития национального парка на 2021−2024 годы. Согласно документу, в ближайшие годы планируется строительство двух круглогодичных стационаров в Северном (о-в Хейса арх. ЗФИ) и Южном кластерах Парка (о-в Северный Новой Земли), создание пяти полевых баз на ООПТ и организация девяти музейных площадок на территории.

Уже в Архангельске, под занавес уходящего года, «Русская Арктика» открыла визит-центр «Арктическое посольство».