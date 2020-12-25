Москва, , 18:02 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты разработает поправки в Трудовой кодекс, позволяющие сделать 31 декабря нерабочим праздничным днём. Об этом сообщил 25 декабря глава ведомства Антон Котяков.

Новогодний фейерверк Дарья Драй © ИА REGNUM

«В соответствии с поручением президента мы в 2021 году разработаем поправки к Трудовому кодексу, которые позволят сделать 31 декабря выходным днём», — приводит его слова Интерфакс.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на заседании Госсовета рекомендовал властям всех регионов сделать последний день года выходным на местном уровне.

При этом глава государства отметил, что в 2021 году необходимо принять решение об организации нерабочего дня 31 декабря уже на федеральном уровне.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о нерабочем дне 31 декабря уже внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР.