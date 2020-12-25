Петрозаводск, , 18:16 — REGNUM Спустя несколько часов после публикации на официальной странице главы Карелии Артура Парфенчикова сообщения о том, что всем гостям региона необходимо иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, произошли изменения. Никаких тестов обычным туристам предъявлять не надо — речь идёт только о командированных.

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Напомним, днем 25 декабря руководитель региона, а также оперативный штаб Карелии опубликовали сообщение. В нем говорилось, что все гости республики, а также приезжающие в командировки, должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, а также сообщить о своем прибытии по номеру телефона 8−800−201−06−57.

Однако после того, как на это сообщение обратили внимание не только путешественники и местные жители, но и СМИ, карельским властям пришлось выпускать пояснение и в срочном порядке удалять раннюю публикацию.

«Уточняю требования к прибывающим в Карелию. Для туристов ничего не изменилось. Гости республики, за исключением организованных групп, приезжающие в Карелию для посещения объектов туристического показа и в целях участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, по-прежнему должны сообщать о своем приезде по телефону: 8−800−201−06−57», — написал Парфенчиков.

А вот гражданам, прибывающим в Карелию в служебные командировки, необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом теста, полученным не позднее, чем за два дня до прибытия в республику.

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