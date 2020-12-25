Кострома, 25 декабря 2020, 17:52 — REGNUM Новогодняя световая инсталляция в Костроме вызвала неоднозначную реакцию у жителей города. Необычный образ Снегурочки, установленный на улице Магистральной многие сравнили с памятником «Алёнке» в городе Нововоронеж Воронежской области, передаёт ИА REGNUM.
В администрации города Костромы на вопрос, считают ли чиновники светящийся арт-объект эстетичным, корреспонденту ИА REGNUM ответили следующее:
Напомним, скандальный памятник ходоку Алёнке открыли в Нововоронеже 18 декабря. Россияне раскритиковали скульптуру, назвали её «уродством» и «пугалом». Через несколько дней арт-объект демонтировали.
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