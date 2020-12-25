Кострома, , 17:52 — REGNUM Новогодняя световая инсталляция в Костроме вызвала неоднозначную реакцию у жителей города. Необычный образ Снегурочки, установленный на улице Магистральной многие сравнили с памятником «Алёнке» в городе Нововоронеж Воронежской области, передаёт ИА REGNUM.

«На Аленку из Нововоронежа похожа», — написала в Facebook костромичика Тамара Арзыбова.

«Они с ней сестры — близняшки» — согласилась с ней Татьяна Кирик.

«Главное не смотреть на голову… Воспринимать как нисходящий каскад света», — отметил Евгений Белозёров

«Мои дети сказали, что это невеста Дарт Вейдера», — написал Андрей Павличенков.

В администрации города Костромы на вопрос, считают ли чиновники светящийся арт-объект эстетичным, корреспонденту ИА REGNUM ответили следующее:

«По нашему мнению Снегурочка выглядит достойно, фигура объёмная и воздушная. К тому же, массового выражения недовольства в социальных сетях мы не увидели. Но если костромичи будут обращаться в администрацию по этому вопросу, мы готовы прислушаться к любым мнениям»

Напомним, скандальный памятник ходоку Алёнке открыли в Нововоронеже 18 декабря. Россияне раскритиковали скульптуру, назвали её «уродством» и «пугалом». Через несколько дней арт-объект демонтировали.

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