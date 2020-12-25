Донецк, , 17:48 — REGNUM Гражданин Украины осуждён на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили 25 декабря в пресс-службе Министерства госбезопасности (МГБ) ДНР.

Известно, что осуждённого зовут Сергей Пономаренко. Никакие другие подробности данного дела не разглашаются.

Напомним, ранее в ДНР 13 лет тюрьмы получил местный житель, который фотографировал и передавал украинским спецслужбам места дислокации сил Народной милиции.

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