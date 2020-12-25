Брянск, , 17:46 — REGNUM Новые автобусы переданы 25 декабря в школы муниципальных образовательных учреждений Брянской области. Ключи от современного транспорта вручил представителям учебных заведений губернатор Александр Богомаз, сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2020 году автопарк брянских школ пополнился 28 сертифицированными и полностью оборудованными автобусами. Один, купленный за счёт средств областного бюджета, передан для перевозки детей с ограниченными возможностями «Супоневской школе-интернату». Остальные автобусы, на покупку которых из федерального бюджета было выделено 55,7 млн рублей, передали школам 25 декабря. Кроме поездок в школу, транспорт будут использовать спортивные и творческие коллективы для участия в региональных мероприятиях и соревнованиях.

С 2017 года автопарк школьных автобусов обновился на 172 единицы. 77 из них приобретены за счёт средств областного бюджета.