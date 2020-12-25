Калуга, , 17:43 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 169 человек за последние сутки, сообщает 25 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 24 декабря, в регионе было зарегистрировано 167 подтверждённых случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 20 тыс. 26 человек, 1156 человек находятся на лечении, 18 тыс. 712 человек выздоровели, 158 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (221), в Обнинске (131), в Кировском районе (92) и в Малоярославецком районе (66).

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