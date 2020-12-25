Москва, , 17:35 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 798 автомобилей из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает 25 декабря пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz GLC-класса (тип 253), реализованные в 2020 году.

«Причина отзыва транспортных средств: жгут электропроводов блока управления рулевым механизмом мог быть изготовлен не в соответствии со спецификацией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех транспортных средствах будет проверен жгут электропроводов блока управления рулевым механизмом и, при необходимости, осуществлена его замена. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.