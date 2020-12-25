Москва, , 17:34 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил Музей милосердия и доброты имени Елизаветы Глинки и выразил соболезнования родным доктора Лизы, близким и друзьям в связи с годовщиной ее гибели.

«Елизавета Петровна помогала людям, когда они попадали в беду, сталкивались с проблемами. Рискуя жизнью, спасала детей. Удивительная, добрая, отзывчивая, в ее характере быть. Дело по спасению людей, которому она посвятила всю свою жизнь, нашло продолжателей, а это значит, что память о ней жива», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламенты.

Спикер Госдумы ознакомился с экспозицией и пообщался с сотрудниками Музея милосердия и доброты и поблагодарил супруга Елизаветы Глеба Глинку, директора музея Андрея Колесниченко, директора благотворительного фонда «Доктор Лиза» Наталью Авилову и руководителя программы «В беде не бросай» Ирину Васильеву за сохранение памяти о Елизавете Глинке.

С инициативой создания Музея милосердия и доброты выступили ее родные, друзья и коллеги.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Ту-154 Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, артисты ансамбля имени А. В. Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.

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