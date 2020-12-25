Москва, , 17:37 — REGNUM После возобновления сообщения с другими странами в России сократится спрос на загородную недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель департамента консалтинга и аналитики «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Сергей Ковров, подводя итоги изменений на рынке недвижимости в 2020 году.

По его словам, спрос на недвижимость врос по причине закрытия границ России с другими странами и введением режима самоизоляции. Многие из тех, у кого была возможность уехать за город, сразу это сделали. Услуга онлайн-аренды на загородные дома пользовалась высоким спросом, даже в самый разгар пандемии. По словам эксперта востребованы были как загородные дома, так и просто участки земли.

«Как правило, выбирая загородную недвижимость, клиенты руководствовались такими параметрами, как цена, транспортная доступность и удобное для себя направление. Тех, кто живет на юго-западе столицы, не рассматривали северо-восток», — рассказал Ковров.

При этом в России вырос интерес граждан к загородной недвижимости, как месту постоянного проживания. В то же время пока рано говорить о тренде на массовый переезд из городов, считает эксперт.

«Традиционно в Московской области наиболее престижными считаются западное и северо-западное направление. Именно здесь сосредоточен основной объём загородной недвижимости премиальных сегментов», — заявил Ковров.

По его словам, с открытием границ спрос на отдых за городом сократится в пользу международных путешествий. Однако те, у кого произошла переоценка ценностей в пользу доступного семейного отдыха на природе, и дальше будут стремиться обзавестись дачей, если до сих пор этого не сделали.

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