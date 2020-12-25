Калуга, , 17:36 — REGNUM В калужском областном драмтеатре 25 декабря на спектакль «Чудеса в Простоквашино» пригласили юных горожан, попавших в трудную жизненную ситуацию, семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги.

Глава Калуги Юрий Моисеев со сцены поздравил детей с Новым годом! Фото пресс-службы Городской Думы Калуги

Глава Калуги Юрий Моисеев со сцены обратился к присутствующим: «Дорогие ребята, уважаемые родители хочу вас всех поздравить с самым замечательным праздником — наступающим Новым годом! В этом году мы с вами столкнулись с определенными трудностями. Нам до сих пор приходится ходить в масках и соблюдать санитарные требования и ограничения. Хочется пожелать всем нам, чтобы в новом году все эти тяготы и сложности закончились. Желаю вам, чтобы все ваши родные и близкие были здоровы и находились рядом с вами, окружали вас любовью и заботой, успехов и всего самого доброго!».