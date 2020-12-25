Брянск, , 17:33 — REGNUM 31 декабря 2020 года объявлен нерабочим днём для работников исполнительных органов государственной власти Брянской области. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Богомаз, сообщили 25 декабря в пресс-службе правительства региона.

Согласно указу, в выходной день за работниками исполнительных органов государственной власти сохраниться заработная плата. Руководителям иных госорганов региона, а также органов местного самоуправления муниципалитетов и организаций всех форм собственности, расположенных на территории области, рекомендовано принять аналогичные решения. В документе нет указания на перенос рабочего дня с 31 на 26 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на заседании Госсовета порекомендовал сделать последний день 2020 года нерабочим.