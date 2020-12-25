Брянск, 25 декабря 2020, 17:23 — REGNUM Восьмилетнюю девочку, которую довели до истощения опекуны в Брянске, официально удочерили в новой семье. Об этом 25 декабря рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Брянской области Ирина Мухина.
Девочка проходила длительный курс реабилитации в доме ребёнка. Она начала говорить, уверенно ходить, окрепла и стала весить 17 кг. Суд принял положительное решение по приёмным родителям, решение ступило в силу, 25 декабря девочку забрала домой новая семья.
Истощённую семилетнюю девочку обнаружили с обмороженными ногами в июне 2020 года. Опекуна ребёнка обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию приёмной девочки, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка и мошенничестве. Женщину ждёт суд.
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