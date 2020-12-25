Афины , , 17:12 — REGNUM Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II выразил свою благодарность и восхищение административным, медицинским и сестринским персоналом больниц по всей Греции, а также передал им наилучшие пожелания на Рождество, сообщает AMNA.

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Выступая на онлайн-встрече с персоналом больниц «Евангелизмос» и «Сотирия», архиепископ сказал, что медработники учат людей тому, что значит делать добро больше, чем делает кто-либо из нас.

Говоря о собственном недавнем соприкосновении с болезнью, он отметил: «Я несу с собой опыт, опыт эпидемии, но яркий образ, который я сохраняю, — это эти добрые люди, которые заботились обо мне, и я особенно хочу указать на сестринский персонал, чья жертва и усилия тронули меня еще больше».

«Пусть Бог поддержит вас в вашей работе, вас и ваши семьи. Чтобы помочь вам развивать и развивать науку и не забывать, что наука и Церковь сегодня призваны к партнерству во имя человечества, — добавил он, потому что человеческая жизнь — это величайшая ценность в этом мире».