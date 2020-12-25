Карпинск, Свердловская область, , 17:25 — REGNUM Прокуратура Карпинска (Свердловская область) заставила центр занятости зарегистрировать местного жителя на бирже труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее гражданину отказали в постановке на учёт из-за отсутствия постоянной регистрации в городе. Согласно определению Конституционного суда, это не является основанием для отказа.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в городской суд, где полностью удовлетворили требования прокуратура. Карпинский центр занятости поставил безработного на учёт, мужчине назначено пособие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура защитила права ветерана Великой Отечественной войны, которому не давали выплату, гарантированную президентом.

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