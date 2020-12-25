Стокгольм, , 17:01 — REGNUM Вероятно, многие воспримут 2020 год как потерянный год. Эту точку зрения, похоже, разделяет и король Швеции Карл XVI Густав. Однако в своем рождественском обращении к нации шведский монарх призвал не опускать руки, так как вакцина от COVID-19 «уже в пути». Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Свет возвращается к нам. Вакцина уже в пути. И уже через несколько месяцев многое может измениться, мы должны верить в будущее», — вселил надежду Карл XVI Густав.

В своей рождественской речи король Швеции также обратился с благодарностью к тем гражданам, которые трудятся день и ночь, чтобы заботиться о больных и всяческими способами обеспечивать бесперебойную работу общественно значимых механизмов общества.

«Вашу работу редко когда можно осуществлять из дома, но все мы полностью зависим от того, что вы делаете. Вам я хочу сказать следующее: мы видим ваши старания и всем вам мы глубоко признательны», — подчеркнул король.

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