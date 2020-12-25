Москва, , 16:52 — REGNUM Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области. Об этом 25 декабря сообщает прогностическая карта предупреждений для ЦФО Гидрометцентра России.

Оба региона находятся во власти сильного ветра до 17 м/с, снегопада и обледенения, а также гололедицы. И если ветер уйдёт из Московской области ранним утром 26 декабря, то гололедица останется до 27 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с утра выпало более семи сантиметров снега, рассказали в мэрии города.