Стокгольм, , 17:02 — REGNUM Ожидается, что ковид-вакцина Moderna станет второй вакциной, одобренной для применения на территории Швеции. Журналисты Dagens Nyheter решили поинтересоваться у профессора Каролинского института Гуниллы Карлссон Хедестам, насколько хорошо защищает от COVID-19 вакцина Moderna по сравнению с ее аналогом от Pfizer и каких побочных эффектов можно от нее ожидать?

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«Они очень похожи и по составу, и по защитному эффекту», — заявила Хедестам.

Однако в беседе с журналистами профессор подчеркнула, что вакцина Moderna не тестировалась на людях моложе 18 лет, в то время как вакцина Pfizer была испытана на людях в возрасте 16−18 лет.

По данным журналистов, Швеция подписала соглашение о поставке 1,8 миллиона доз вакцины Moderna. Ожидается, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрит применение препарата 6 января, после чего Европейская комиссия инициирует процедуру поставок.

Вакцину Moderna необходимо вводить с интервалом в один месяц. По данным компании, 94,5% испытуемых получили защиту от COVID-19 как минимум через 14 дней после введения второй дозы. Защитный эффект был несколько ниже для группы 65+ (86,4%) по сравнению с возрастной группой 18−65 лет (95,6%).

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