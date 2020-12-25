Ижевск, , 16:50 — REGNUM Вакцинацию от коронавируса сотрудников образовательных организаций и социальных работников в Удмуртии планируют начать в январе 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

В ближайшие дни в регион поступит ещё 1,4 тыс. доз вакцины от коронавируса.

По состоянию на 25 декабря, прививку уже сделали более 300 медработников. 42 представителя сферы здравоохранения, которые были вакцинированы в первую очередь, нормально перенесли прививку и сейчас чувствуют себя хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, в районных больницах и городских поликлиниках Удмуртии открыли 60 пунктов для проведения вакцинации. После медработников прививки смогут сделать работники образования, затем работники служб жизнеобеспечения, затем все остальные жители республики.

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