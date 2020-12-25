Москва, , 16:45 — REGNUM В трёх московских аэропортах задержали и отменили 48 авиарейсов. Об этом 25 декабря сообщает онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 16:40, во «Внуково» отклонились от расписания сразу 22 рейса. Тем не менее, отменённых перелётов в воздушной гавани нет. В «Домодедово» 16 рейсов задерживается, три отменено. В «Шереметьево» отменён один рейс, сбились с графика шесть рейсов.

Данные онлайн-сервису предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский регион 25 декабря оказался во власти атлантического циклона «Грета». С утра выпало свыше семи сантиметров снега.