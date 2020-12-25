Элиста, 25 декабря 2020, 16:39 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков объявил 31 декабря выходным днём. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы республики 25 декабря.
Руководителям органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований региона рекомендовано предоставить сотрудникам дополнительный оплачиваемый выходной день в канун Нового года.
ИА REGNUM сообщало, что инициативу объявить 31 декабря выходным днём поддержали десятки глав российских регионов и президент РФ Владимир Путин.