Варшава, , 16:36 — REGNUM Собор епископов Польской православной автокефальной церкви обнародовал письмо ко всем верующим по поводу Рождества 25 декабря. В республике большая часть православных верующих отмечают праздник в один день с католиками. Об этом сообщает Dziennik.

«Глядя на жизнь всего современного человечества, особенно христиан, следует отметить, что нам нечем похвастаться. Духовная слабость общества способствует искушениям сатаны. Человек теряет веру, надежду и уверенность в жизни», — говорится в обращении.

По мнению православного духовенства, на указанные выше проблемы наслоилась и пандемия коронавируса. События, связанные с ней, как указано в письме, способствуют духовному либерализму, страху и ослаблению веры.

Заканчивается обращение всё же на более светлой и позитивной ноте. Духовенство поздравляет всех верующих с Рождеством. «Христос, рожденный в Вифлееме, стучится в двери наших сердец, чтобы освободить место для Себя», — указали епископы, добавив, что жизнь во Христе требует, чтобы каждый свидетельствовал и служил словом и делом.