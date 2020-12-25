Белгород, , 16:35 — REGNUM Лучшим региональным отделением «Волонтёров Победы» в России стало движение из Белгородской области. Победа в конкурсе автоматически предоставит им ряд преимуществ на следующий год, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе правительства региона.

Рейтинг составил Центральный штаб «Волонтёров Победы». Белгородское отделение стало лучшим по направлениям «Моя история» и «Великая Победа» и заняло первое место среди всех отделений России.

«Отдельно оценивали и руководителя штаба — Наталью Давыдову. Дополнительные баллы можно было получить за создание школьных отрядов, общественных центров в вузах и ссузах, оперативность работы, модерацию сайта и читательский клуб. Победа в конкурсе автоматически предоставляет ряд преимуществ на следующий год: увеличенные квоты на форумы и командировки», — отметили в пресс-службе.

В рядах белгородских «Волонтёров Победы» состоит пять тысяч человек. В любой момент можно присоединиться к движению.