Белгород, 25 декабря 2020, 16:35 — REGNUM Лучшим региональным отделением «Волонтёров Победы» в России стало движение из Белгородской области. Победа в конкурсе автоматически предоставит им ряд преимуществ на следующий год, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе правительства региона.
Рейтинг составил Центральный штаб «Волонтёров Победы». Белгородское отделение стало лучшим по направлениям «Моя история» и «Великая Победа» и заняло первое место среди всех отделений России.
В рядах белгородских «Волонтёров Победы» состоит пять тысяч человек. В любой момент можно присоединиться к движению.