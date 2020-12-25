Москва, , 16:27 — REGNUM Коммунальные службы Москвы ликвидируют 25 декабря последствия сильного снегопада. Об этом сообщил вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

По его словам, с утра на улицах Москвы выпало более семи сантиметров снега.

«В настоящее время ведется уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий. Собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации», — цитирует слова мэра сайт мэра и правительства столицы.

Бирюков рассказал, что убирать московские улицы вышли 40 тыс. дворников и дорожных рабочих, задействовано 9,5 тыс. единиц техники.