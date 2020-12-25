Москва, , 16:26 — REGNUM Решение Минпросвещения РФ об отмене ЕГЭ по базовой математике на 2021 год выглядит половинчатым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

«Это половинчатое решение, которое не решает кардинально вопроса с ЕГЭ, — сказал Володарский. — Единый государственный экзамен на период пандемии нужно отменять. Половинчатые решения не решают вопроса с ЕГЭ. Единый государственный экзамен остается, и школы будут битком забиты детьми. К маю пандемия, скорее всего, резко не закончится. И проведение массовых мероприятий (а ЕГЭ — это массовое мероприятие) приведет к новому скачку [заболеваемости]».

В связи с этим Володарский задался вопросом, почему чиновники от российского образования не доверяют школам РФ.

«Вот в Великобритании доверяют школам. Там ведь отменили общий экзамен (что-то типа нашего ЕГЭ), и ребята поступают в вузы на основании табелей, на основании документов, которые предоставляет школа. Этого было достаточно. И вузы Британии подтверждают, что ребята, которые поступили без британского экзамена, оказались по своим знаниям не хуже, чем те ребята, которые поступали раньше, — сказал Володарский. — ЕГЭ на период пандемии надо отменять полностью».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одиннадцатиклассники, поступающие в вузы, смогут получить аттестат на основании одного лишь удовлетворительного результата ЕГЭ по русскому языку.

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