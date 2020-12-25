Ростов-на-Дону, , 16:21 — REGNUM В Ростовской области стартовала вакцинация «ЭпиВакКороной». В настоящее время регион располагает вакциной в объёме 1 тыс. доз. Прививки поставили более 100 человек. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач по региону Евгений Ковалёв.

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Партия предназначена для иммунизации сотрудников Роспотребнадзора, медиков и педагогов отдалённых территорий. Так как вакцина «состоит из трёх небольших белковых фрагментов, так называемых пептидов, соответственно — является наименее реактогенной», она наиболее подходит для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

В период с января по март 2021 года в Ростовскую область доставят 160 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона».

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