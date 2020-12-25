Октябрьский район, , 16:34 — REGNUM Очаг африканской чумы свиней зарегистрировали специалисты управления Россельхознадзора на территории Октябрьского района Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе ведомства. Назначен комплекс ограничительных и дезинфицирующих мероприятий.

Особо опасное инфекционное заболевание выявили у домашних свиней в животноводческом хозяйстве, расположенном на территории посёлка Советский Октябрьского района. Специалисты Волгоградской областной ветеринарной лаборатории в патологическом материале животных обнаружили вирус АЧС.

На территории Октябрьского района начат комплекс мероприятий в соответствии с Ветеринарными правилами, направленный на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС.