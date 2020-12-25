Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM Родители убитой в Петербурге в 2019 году аспирантки Анастасии Ещенко не будут оспаривать приговор историку Олегу Соколову, которого суд признал виновным в ее убийстве. Об этом заявила ИА REGNUM адвокат семьи Ещенко — Александра Бакшеева.

Александра Бакшеева (справа), гособвинители, на заднем плане — родители Анастасии Ещенко Объединенная пресс-служба судов СПб

«Никакой срок, назначенный судом, не восполнит потерю любимой дочери, срок обжаловать (родители) не будут», — пояснила адвокат потерпевшей стороны.

Напомним, 25 декабря Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор 64-летнему историку Олегу Соколову, обвиненному в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, и незаконном обороте оружия. Подсудимого признали виновным и приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима.

Гособвинение просило назначить 15 лет колонии строгого режима, защита Соколова просила ограничиться для него восемью годами.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд приговорил историка-расчленителя Соколова к 12,5 года строгого режима