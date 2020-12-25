Москва, , 16:15 — REGNUM Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий. Об этом сообщает 25 декабря пресс-служба Кремля.

Как говорится в документе, целью инициативы является «дальнейшее развитие науки и технологий в Российской Федерации».

Администрации президента поручено образовать организационный комитет по проведению Года науки и технологий. Сопредседателями оргкомитета назначены вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента России Андрей Фурсенко.

Правительству России поручено обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.