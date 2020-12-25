Екатеринбург, , 16:11 — REGNUM В Свердловской области выдали лекарственные наборы для лечения COVID-19 на дому уже более 30 тыс. человек, сообщил вице-губернатор Павел Креков на онлайн-брифинге.

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В запасе властей находятся наборы медикаментов для 18 тыс. человек, уточнил чиновник.

По словам Крекова, система доставки лекарств на дом функционирует должным образом. Есть лишь единичные заявки от жителей, которые, будучи на больничном, ещё не получили лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили 56 162 случая заражения коронавирусом.

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