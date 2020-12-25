Кемерово, , 16:09 — REGNUM Жителей Кемеровской области предупредили «о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей». Соответствующая информация появилась на официальном сайте региональной администрации.

«В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в Кемерове ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — говорится в официальном сообщении. Предприятиям рекомендовали сократить выбросы в атмосферный воздух с 18:00 сегодня, 25 декабря до 18:00 26 декабря 2020 года.

Отметим, что согласно прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в Кемеровской област и с 26 по 28 декабря ожидаются сильные морозы, местами до — 40 °C и ниже.

«В период с 18:00 25 декабря до 18:00 29 декабря в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности», — отмечают синоптики.