Москва, , 16:07 — REGNUM Граждане, прибывающие в Россию из Великобритании и Северной Ирландии, должны будут проходить обязательный карантин в течение 14 дней. Об этом сообщили 25 декабря в Роспотребнадзоре.

Данная мера принятая в связи с выявлением на территории Соединённого Королевства нового, более активно распространяющегося, штамма коронавируса SARS-CoV-2. Ранее Россия наряду с другими странами приостановила авиасообщение с Великобританией, оно действует на период с 22 по 29 декабря.

Напомним, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российские ученые получили образец выявленного в Великобритании штамма коронавируса и приступили к его изучению.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «британский штамм» вирусапока не был зафиксированна территории России. В то же время она заверила, что российские вакцины от COVID-19 остаются эффективными против данной разновидности вируса.