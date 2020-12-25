Москва, , 16:07 — REGNUM В Москве клуб Adrenaline Stadium будет закрыт на 30 суток, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

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Данное решение принял Савёловский районный суд. Он постановил признать ООО «Национальная концертная компания» виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде приостановки деятельности сроком на 30 суток.

Уточняется, что нарушение выявлено на концерте певца Валерия Кипелова 4 декабря. 7 декабря после административного расследования клуб опечатали.

«Как видно на видео и фото, размещенных в сети интернет, при проведении концерта у большинства зрителей в условиях длительного пребывания в закрытом помещении отсутствовали маски, социальная дистанция не соблюдалась», — пояснили в надзорном ведомстве.