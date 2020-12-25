Москва, , 16:08 — REGNUM Российская вакцина эффективно действует против различных штаммов коронавирусной инфекции. Об этом 25 декабря рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

«Наша вакцина будет эффективна с британским штаммом», — сказал Дмитриев.

По его словам, российскую вакцину испытывали на разных мутациях коронавируса и она со всеми показала себя эффективно.

«Мы уверены, что вакцина будет эффективна и с этими, и с другими мутациями. И способ побороть мутации — активная вакцинация. Чем меньше людей заражено, тем медленнее коронавирус мутирует», — заявил Дмитриев.

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