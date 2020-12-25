Новосибирск, , 16:01 — REGNUM Медико-санитарная часть № 163 Новосибирской области ищет добровольцев для проведения испытаний вакцины от коронавируса, разработанной федеральным научным центром имени Чумакова РАН. Об этом сообщила врач-исследователь Ольга Гамза.

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По данным редакции «Вести Новосибирск», требуются полностью здоровые добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет — без хронических или инфекционных заболеваний, а также имеющие отрицательный результат на сифилис. У желающих пройти испытания вакцины должна быть флюорография.

«Исследование предполагает госпитализацию на 20 дней в стационаре, — уточняет СМИ. — Добровольцам поставят опытный образец вакцины от коронавируса».

Они будут жить в двух или трёх местной палате на территории МСЧ №163 в Кольцово. Им предоставят шестиразовое питание и необходимые вещи. За участие в исследовании новосибирцы могут получить около 90 тысяч рублей. Испытания планируют начать 20 января 2021 года.