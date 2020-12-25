Сеул, , 16:10 — REGNUM С начала 2020 года по 17 декабря глава КНДР появлялся на публике 53 раза, что является рекордно низким показателем с момента его вступления в должность председателя госсовета. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Института Сэджона.

Известно, что в 2013 году Ким Чен Ын появлялся на публике 212 раз, а в 2019 году — 85 раз.

Отмечается, что по экономическим вопросам глава Северной Кореи выходил в свет 14 раз (24%), по военным — 12 раз, по внутриполитическим, включая участие в заседаниях Политбюро, — 47%.

Эксперты отмечают, что сокращение числа появлений главы КНДР на публике связано с пандемией коронавируса.