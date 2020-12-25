Ташкент, , 15:54 — REGNUM В Узбекистане пока не выявили ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса, обнаруженным в Великобритании. Об этом 25 декабря заявил ректор Ташкентской медицинской академии Алишер Шадманов, сообщает агентство «УзА».

По его словам, принятые ограничительные меры должны воспрепятствовать распространению нового штамма в Узбекистане. «У нас есть возможность предотвратить его распространение, даже если он попадет в страну», — отметил Шадманов.

Он также отметил высокую оперативность принятых мер, в том числе ограничение воздушного сообщения. Ректор считает, что в случае необходимости будет приостановлено и железнодорожное сообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Специальная комиссия по борьбе с распространением коронавируса в Узбекистане приостановила авиасообщение с Великобританией, Германией, Италией, Нидерландами и ЮАР.

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