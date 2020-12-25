Москва, , 15:54 — REGNUM Telegram-каналы России 21−25 декабря подробно писали о ходе эпидемии и подготовке к Новому году, а заодно развлекали читателей разнообразными историями: в Саранске наложили мораторий на плохое настроение, в Перми до сих пор можно получить штраф за пиратские DVD и многое другое.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Центральный федеральный округ

Один из символов Нового года — бой курантов. Однако мало кто знает, что Новый год наступает с первым, а не последним ударом. После двенадцати ударов уже проходит первая минута нового года. Об этом напомнил кремлевский звонарь. «Жизнь никогда не станет прежней», — шутит «Москва сейчас».

В «новогодней столице 2020» — Калуге — продолжается масштабная подготовка к празднику. Одной интересной достопримечательностью станет елка «с крупным русским узором, внутрь которой можно войти». Другой — лавочка желаний, довольно простой туристический объект, которого почему-то до сих пор не было в Калуге. «Во всех городах «загадать желание» в определенном месте и с определенными действиями — обязательная часть программы», — напоминает «Калужский мечтатель». Теперь это можно сделать и в Калуге.

«Родина Снегурочки» нашла курьезную игрушку в оформлении новогодней елки в костромском парке Берендеевке: большое «лекарство от COVID-19». «Снегурочка скептически смотрит на включение актуальной повестки в праздник чуда и волшебства. С другой стороны, чего мы действительно хотим в наступающем году больше такой таблетки?» — пишет автор канала.

Северо-Западный федеральный округ

В декабре с полным аншлагом состоялся авиаперелет из Москвы в Москву. Санкт-Петербург решил не отставать. Здесь запустят новогодний туристический поезд из Петербурга в Петербург. Двухэтажные вагоны будут в пути 28 часов. Поезд проследует с остановками в Великом Новгороде, Чудово, Петрозаводске и парке Рускеала. По словам 1703, Новый год пассажиры встретят в Новгороде, где их будет ждать развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Воркута готовится к Новому году под завязку засыпанная снегом. «Усы Печорина» пишут, что из некоторых сугробов едва поднимаются верхушки светофоров, и их «красный свет горит скорее только для освещения улицы». Причем это лишь первая серьезная пурга в Воркуте.

В Архангельской области пожарным пришлось тушить комнату, где стоял для прощания гроб с покойной. Вокруг лежали венки, горели свечки. От одной из них занялся пожар. Вся комната к приезду спасателей была охвачена огнем и дымом. К счастью, гроб удалось спасти, передает «Сейчас | Архангельск».

Приволжский федеральный округ

В Саранске мэр дал самое необычное распоряжение. Он призвал не только городских чиновников, но и всех жителей города «больше улыбаться и готовиться к встрече Нового, 2021 года». «С сегодняшнего дня накладывается мораторий на плохое настроение!» — поручил градоначальник. «Правда, мэр не обозначил, что конкретно должно нас порадовать», — грустят «Известия Мордовии».

Казалось бы, в 2020 году уже не найти людей, которые смотрят фильмы на DVD. Но такие есть, и житель Перми даже смог заработать на их страсти. Правда, незаконно. Он продавал пиратские копии дисков с фильмами разных жанров, передает «Большая П». Теперь ему пришлось выплатить штраф в 400 тысяч рублей.

Известный арт-объект «Пермские ворота» признали аварийным. Громадную деревянную букву «П» возле железнодорожного вокзала огородили: ходить около нее небезопасно. На снос хотят потратить около 10 млн рублей. «Допускаю, что деревянная «П» обветшала. Откуда такая сумма на снос? Не многовато? Может, дешевле реставрировать?» — удивляется «Пермский глобус».

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге художник расставил в парке небольшие ледяные скульптуры, назвав их «Маленькие вожди». Лед выбран специально, чтобы вожди постепенно таяли, кроме того, автор не против, если горожане будут разрушать скульптуры, передает It's My City.

«Екатеринбург №1» рассказал про необычный кибертурнир по Counter-Strike. Его провели для ветеранов ФСИН. «Такой вот Counter-Strike строгого режима. Зато люди могут объединиться с сослуживцами и приятно провести время», — отмечает канал.

Сибирский федеральный округ

Омская «Стрелка» рассказывает, как житель города поймал воровку в мышеловку. Женщина вытащила из сейфа омича деньги и драгоценности. Хозяин решил ее разоблачить, положил в сейф мышеловку и опять пригласил подружку на чай. «Когда девушка пришла, омич прикинулся спящим, но сам тайно наблюдал за происходящим. Девушка вновь решила обчистить сейф, но таки попалась в ловушку», — передает канал.

Южный федеральный округ

В Анапе торжественно открыли военкомат. Это уникальное событие в масштабах страны. В России уже несколько лет не открывали новых военкоматов, пишет «Анапское Черноморье».

А Волгоградской области вернули московское время. Указ подписан президентом. В другой часовой зоне область была пару лет, передает «Страновед». И постоянно обсуждала, не вернуть ли все обратно. Большинство жителей выступало за возвращение к московскому времени, но и противников было немало: каждый третий.

В том же Волгограде школы заодно возвращаются к довирусному временному графику работы. 30-минутные уроки меняются на 40-минутные. «Получается, что опасность распространения среди школьников сведена к минимуму, но это только по мнению чиновников», — удивляется решению «Сталингумрак».

Северо-Кавказский федеральный округ

«Кавказ пост» пишет, что в Чечне начался опрос местных жителей в связи с инициативой дать имена национальных героев районам Грозного. Старопромысловский район хотят назвать Висаитовским, Заводской — Шейх-Мансуровским, Октябрьский — Байсангуровским.

Дальневосточный федеральный округ

На улицах Владивостока недавно установили вазоны, которые немедленно растрескались. Вазоны за 7,5 млн рублей уже убрали. «Право руля!» отмечает, что официальных комментариев по этому вопросу пока не поступало.

На Камчатке опять проблема с медведями. Голодные животные начали нападать на собак, кур и на людей тоже. Производятся отстрелы. «Косолапых, конечно, жаль. Но эта вынужденная мера», — пишет «Мачо с Авачи».

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.