Архангельск, , 15:53 — REGNUM В Архангельской области за последние сутки выявлен 371 новый случай COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Среди новых заболевших — 93 архангелогородца, 74 северодвинца, 29 жителей Каргопольского района; 26 — Котласского. Новые случаи заболевания выявлены также в Онежском, Вельском, Коношском, Плесецком и других районах области.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 7438 человек.