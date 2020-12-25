Ростов-на-Дону, , 15:52 — REGNUM В Ростовской области предварительно зарегистрированы случаи повторного заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе онлайн-брифинга 25 декабря сообщил главный государственный санитарный врач по региону Евгений Ковалёв.

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«О таких случаях мы уже можем говорить. Вместе с тем, по каждому из них нужно разбираться. По моим данным, есть предварительные диагнозы о том, что человек второй раз переносит коронавирусную инфекцию. Вместе с тем, пока на сегодня однозначно я утверждать не могу, мы разбираемся по данным случаям», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи повторного заболевания COVID-19 регистрируются редко. Некоторые специалисты считают, что повторное заражение можно допускать в случае возникновения новой высокопатогенной разновидности вируса.

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