Москва, , 15:54 — REGNUM В декабря 2020 и январе 2021 ряд иностранных государств могут зарегистрировать у себя российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 25 декабря рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, критика в адрес вакцины основана на инсинуациях и является попыткой создать негативное отношение к ней в международном сообществе. Однако, по данным исследований, эти действия не увенчались успехом.

«75% населения Земли позитивно относится к российской вакцине. В кратчайшие сроки создан один из самых мощных брендов России за рубежом. И важно, что это не только бренд, но и безопасная, высокоэффективная вакцина», — сказал Дмитриев.

Глава РФПИ указал, что подробной отчет о результатах исследования и эффективности российской вакцины будет опубликован в январе 2021 года.

«Мы ожидаем регистрацию нашей вакцины во многих странах в декабре и январе», — заявил Дмитриев.

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