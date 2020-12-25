Брянск, , 15:57 — REGNUM Стоимость проезда в муниципальном транспорте Брянска увеличится с 11 января 2021 года. При этом цена будет разной в зависимости от способа оплаты, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе городской администрации.

Одна поездка в муниципальных автобусах при наличном способе оплаты будет стоить 22 рубля, при безналичном — 20 рублей. В троллейбусах проезд за наличный расчёт составит 22 рубля, а при оплате картой стоимость останется прежней — 18 рублей.

«При увеличении стоимости проезда в муниципальном транспорте Брянска, цены на проезд в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте остаются на уровне или ниже, чем в большинстве городов Центрального федерального округа», — отметили в администрации.

Увеличение тарифов вызвано ростом накладных расходов муниципальных пассажирских предприятий — ГСМ, электроэнергии, запасных частей.