Брянск, 25 декабря 2020, 15:57 — REGNUM Стоимость проезда в муниципальном транспорте Брянска увеличится с 11 января 2021 года. При этом цена будет разной в зависимости от способа оплаты, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе городской администрации.
Одна поездка в муниципальных автобусах при наличном способе оплаты будет стоить 22 рубля, при безналичном — 20 рублей. В троллейбусах проезд за наличный расчёт составит 22 рубля, а при оплате картой стоимость останется прежней — 18 рублей.
Увеличение тарифов вызвано ростом накладных расходов муниципальных пассажирских предприятий — ГСМ, электроэнергии, запасных частей.