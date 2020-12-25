Кемерово, , 15:47 — REGNUM В Кемерове прокуратура проверила информацию о том, что один из детских садов страдает от нашествия собак. В ходе проверки информация подтвердилась, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Уточняется, что речь о детском саде № 158.

«На территорию детского сада забежали собаки, после чего администрация вызвала служба отлова собак. Ответственной за обеспечение безопасности детей и сотрудников детского сада назначена заведующая хозяйством детского сада. Необходимые меры для обеспечения безопасности детей во время пребывания в детсаду приняты не были, обход территории своевременно не производится, что послужило причиной нахождения на территории собак. Выявленные нарушения представляют потенциальную опасность для несовершеннолетних и являются недопустимыми», — подчеркнули в прокуратуре.

Заведующей детсада внесено представление. Оно рассмотрено, приняты меры для устранения выявленных нарушений. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания.