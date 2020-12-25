Москва, , 15:46 — REGNUM В правила сдачи ЕГЭ внесены изменения в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого цитирует пресс-служба.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов», — цитирует Кравцова пресс-служба.

По его словам, итоговое сочинение или изложение в текущем учебном году состоится во второй декаде апреля 2021 года.

Кравцов также отметил, что Единый государственный экзамен пройдёт в период с 31 мая по 2 июля 2021 года, а дополнительный период ЕГЭ — с 12 по 17 июля 2021 года.