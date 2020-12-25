Москва, , 15:40 — REGNUM Если бы у жителей России была возможность пообщаться с президентом, то они в первую очередь задали бы Владимиру Путину вопросы о низких зарплатах, маленьких пенсиях, невыплатах пособий, бедности и низком прожиточном минимуме (24%), приводит данные «Левада-центр».

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Граждане уточнили бы, когда глава государства «наведет порядок, закончится бардак и люди будут жить хорошо» (8%). Также среди главных вопросов Путину присутствуют жалобы на высокие цены, проблемы в медицине, отсутствие или дороговизна лекарств (по 6%).

Кроме того, характерны вопросы об олигархах, коррупции (5%), о безработице, о проблемах с жильем и ЖКХ, о коронавирусе (по 4%), и о повышении пенсионного возраста (3%). Не знают, что хотели спросить у президента 21% граждан.

Опрос проведен 21−23 декабря 2020 года. Опрошены по телефону 1617 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 2,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, более 6 млн российских телезрителей смотрели большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина 19 декабря.

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