Махачкала, , 15:34 — REGNUM Врио главы Дагестана Сергей Меликов и госсекретарь республики Хизри Абакаров встретились с Муртазали и Патимат Гасангусейновыми — родителями братьев-пастухов Наби и Гасангусейна Гасангусейновых, убитых в августе 2016 года недалеко от села Гоор-Хиндах в Шамильском районе Дагестана. Об этом сообщается на странице администрации главы региона в Instagram.

В рамках встречи, состоявшейся сегодня, 25 декабря, врио главы Дагестана выразил соболезнование родителям и предложил им свою, в первую очередь, человеческую помощь.

«Ни как глава, и ни как руководитель, просто как человек, который тоже понимает ваше горе и разделяет его — давайте мы будем дальше жить, а я вам буду стараться помогать не только морально преодолеть какие-то трудности, но, если будет необходимость укрепить вас, потому что время идет, мы все уже не молодеем», — сказал Меликов.

Со своей стороны Хизри Абакаров сообщил, что супруги Гасангусейновы планируют открыть фонд, который будет помогать людям, потерявшим детей. Меликов поручил оказать поддержку по вопросам организации фонда.

Муртазали Гасангусейнов поблагодарил Меликова за внимание и помощь. Отметим, что ранее родители не раз выходили с пикетами на центральную площадь Махачкалы и добивались встречи с прежними руководителями Дагестана — Рамазаном Абдулатиповым и Владимиром Васильевым, но безуспешно.

«Мы очень благодарны вам, Сергей Алимович. Единственный человек, который нас принял в этом здании — это вы. Мы очень благодарны за теплый прием и просим, чтобы вы весной приехали к нам. Я разбил сад там, где дети погибли. Если вы сможете приехать и по одному дереву там посадить — это вообще было бы для нас хорошо», — сказал отец погибших братьев.

Меликов принял предлоление и пообещал посетить село Гоор-Хиндах весной 2021 года.

Напомним, братья Наби (17 лет) и Гасангусейн (19 лет) Гасангусейновы были расстреляны 23 августа 2016 года недалеко от родного села Гоор-Хиндах в Шамильском района Дагестана. В течение года и трех месяцев они фигурировали в деле в качестве боевиков, якобы нейтрализованных в ходе контртеррористической операции. Оперативная сводка райотдела полиции гласила, что пастухи открыли стрельбу по силовикам и были уничтожены ответным огнем.

Однако в ноябре 2017 года следствие признало, что молодые люди не были боевиками. К тому моменту произошедшее вызвало в Дагестане широкий общественный резонанс. Многие жители республики встали на сторону переживших трагедию родителей и стали требовать объективного расследования. Уголовное дело было переквалифицировано на статью «Убийство», которое ведется в отношении неустановленных лиц.

Родители пастухов, правозащитники и юристы, представляющие интересы семьи Гасангусейновых, уверены в причастности к убийству сотрудников правоохранительных органов. Они возлагают ответственность на сотрудников отдела МВД по Шамильскому району и подразделений ЦПЭ с дислокацией в селе Гергебиль. В октябре 2018 года дело было передано в центральный аппарат СК России, но о каких-либо результатах расследования до сих пор не сообщается.

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