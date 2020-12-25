Подгорица, , 15:32 — REGNUM Почти каждый второй гражданин Черногории (42 процента), вакцинировался бы от коронавируса, если бы вакцина была доступна. Это было подтверждено последним опросом Ipsos, который проводился с 15 по 18 декабря при поддержке посольства Великобритании в Подгорице и ЮНИСЕФ.

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За последние два месяца количество граждан, которые готовы сделать прививку от коронавируса, увеличилось на четыре процента.

«Это хорошо, что в стране растет доверие к вакцинам. Проверенные вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения, — это самый быстрый способ вернуть нашу жизнь и экономику в норму. Иммунизация чрезвычайно важна в такой стране, как Черногория, экономика которой зависит от индустрии туризма. Я лично хочу продолжить свою жизнь, поэтому я без колебаний вакцинируюсь, как только это станет доступно», — сказала посол Великобритании в Черногории Карен Мэддокс.