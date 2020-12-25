Москва, , 15:31 — REGNUM Вакцинация от коронавируса является эффективным способом не заболеть и не пропустить экзамены. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого цитирует телеграм-канал «Большая перемена РФ», принадлежащий пресс-службе министерства.

«Я также всех призываю пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Это эффективный способ обезопасить себя, не заболеть и не пропустить экзамены. Я сам одним из первых в стране сделал такую прививку. Могу сказать, что чувствую себя прекрасно и коронавирусом не болел», — сказал Кравцов.

Он пожелал всем в наступающем Новом году крепкого здоровья, счастья и благополучия: «А выпускникам, которым предстоит сдача ОГЭ и ЕГЭ, хорошо подготовиться к экзаменам и сдать их на высокие баллы».