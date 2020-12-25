Владикавказ, , 15:26 — REGNUM Верховный суд Северной Осетии обратил в собственность государства недвижимость бывшего руководителя городской думы Владикавказа Махарбека Хадарцева. Экс-чиновник лишился дома в Московской области из-за того, что не указал его в декларации о доходах за 2018 год, сообщили 25 декабря в пресс-службе суда.

«Махарбек Хадарцев являлся главой муниципального образования город Владикавказ, председателем собрания представителей Владикавказа с 2014 по 2019 год. Зарегистрировав право собственности на жилой дом в Московской области в 2018 году, он не указал его в декларации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера госслужащих. Это послужило для прокурора основанием проверки законности расходов и доходов Хадарцева», — говорится в сообщении судебной инстанции.

Отмечается также, что представитель Хадарцева утверждает, что дом был построен в 2012 году, а в 2018 году лишь было зарегистрировано право собственности на него.

Напомним, Махарбек Хадарцев — известный борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы. С 2011 года являлся депутатом Государственной думы.